Ny istid i Bossekop

Det er lenge siden nordnorsk mesterskap på skøyter har blitt arrangert i Alta. Sist helg var BUL endelig tilbake som arrangør, og selv om klubben ikke kan skilte med så mange konkurranseløpere er stemningen veldig god. Etter mange magre år er nemlig antall barn og unge på vei opp, og flere fikk prøvd seg på isen i Bossekop lørdag og søndag.

– Rundt 40 unger deltok på DNBs barnesprint. Det er veldig bra. Det var mye som skjedde denne helga, så vi er kjempegodt fornøyd med oppmøtet. Blant ungene er det veldig mye positivitet, og det er morsomt å se, sier Jørn Tore Johansen i BULs skøytegruppe.

Han syntes det var artig å arrangere NNM igjen.

– Det var god stemning på isen og alle synes det var moro med god støtte fra publikum.

Gull til Bartholdsen

På barneidretten i BUL har Johansen ført statistikk så lenge han har vært med.

– I år har det vært rundt 110-120 stykker, noe som er kjempeflott. De aller yngste har veldig gode ferdigheter for alderen. Det viser at foreldre er her tidlig med ungene sine, allerede fra femårsalderen, forteller ildsjelen.