Får hoppe i Kollen

Norge stiller med fire hoppere når kvinnene avslutter verdenscupen i Holmenkollen førstkommende søndag. Skiforbundet har gitt grønt lys til Alta-jenta Anna Odine Strøm, Anniken Mork, Silje Opseth og ikke minst Maren Lundby. Sistnevnte har levert mange meget solide hopp og vil trolig kjempe om seieren i verdenscupavslutninga.

– Det er gledelig å kunne invitere til å se hoppjentene i stor bakke nok en gang. Maren Lundby hoppet 140 meter på trening her i fjor og ble nummer to i rennet. Hun er en av tre hoppere som har utmerket seg i vinter. Hun skal kjempe mot Sara Takanashi og Yuki Ito om seieren, lover landslagssjef Christian Meyer.

Det er kun 30 jenter som stiller til start i sesongens siste verdenscuprenn. Det betyr at det ikke er noen kvalifisering. Konkurransen starter allerede klokken 10.30 søndag formiddag.

– Det er tidlig, og folk er ikke vant til det. Kanskje må vi sørge for at det blir noe religiøst over hoppingen, sier Meyer.

Mye av spenningen søndag er knyttet til om Maren Lundby får ja til å være prøvehopper i Vikersund under Raw Air. Christian Meyer tar beslutningen senest søndag kveld.