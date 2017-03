Aktuell for landslaget

Andreas Søraa Moe fikk skryt av dommerne for hans prestasjoner, som mente han kan være høyaktuell for nytt landslagsuttak i taekwondo.

Han vant først mønster-øvelsen, før han fikk tøff motstand i sparringen og måtte nøye seg med sølv i Finnmarksmesterskapet som ble holdt i Gnisten.

– Jeg er fornøyd med egen innsats. Siden det er få deltakere går det ikke på vektklasse, men alder, så jeg sparret med en tyngre motstander. Jeg kjente det godt når han traff skikkelig, men det var bare artig med en ekstra utfordring, fortalte Andreas Søraa Moe. Han har vunnet NM-gull i mønster og tidligere vært uttatt til landslagssamling.

Det ble konkurrert i både mønster og sparring, mens de eldre også fikk prøve seg på knusing. Der gjelder det å sparke eller slå gjennom planker.

– Jeg liker begge to, men jeg tror jeg må si at sparring er artigst. Det er litt mer show og spenning rundt det.

Selv om han er på landslagsledelsens blokker tenker han ikke så mye på det.

– Så lenge jeg synes det er gøy så prøver jeg å trene seriøst. Blir jeg litt lei så er det bare å ta en pause. Så får man bare se når uttaket kommer. Akkurat nå koser jeg meg veldig, smilte han.

Ønsker å få flere på matta

– Det var artig å konkurrere på hjemmebane. Å slippe de lange bilturene gjorde også godt. Man blir gjerne litt tung i kroppen av det. Taekwondo er sosialt og vi fikk vist folk vi kjenner gjennom idretten rundt her.

Han ser gjerne at flere ønsker å prøve ut taekwondo-klubben.

– Jeg oppfordrer folk til å komme og prøve seg. Alt går for seg i kontrollerte former og ingen blir sendt ut på ting de ikke føler seg klare for. Vi har kjempesnille instruktører som vil hjelpe dere uansett ferdighetsnivå og forutsetninger.

Selv trener han og resten av gjengen på hans alder mot eldre sparringspartnere og drar god nytte av det.