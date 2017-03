Ønsket ikke oppstyr

Flere har reagert på at media og ledelsen i Alta kommune ikke sto klare på flyplassen da gullgutten Finn Hågen Krogh landet i hjembyen. Det finnes naturligvis en god forklaring på hvorfor den nybakte verdensmesteren ikke fikk den velkomsten han selvfølgelig fortjente. Krogh ønsket rett og slett ikke å lage noe oppstyr i en tid der oppmerksomheten rundt han og prestasjonene i VM har vært formidabel. I en tekstmelding til A-sporten skriver pappa Arild Krogh følgende:

– Finn Hågen sier han er svært takknemlig for alle gratulasjonsmeldinger, og ønsker å takke alle sammen gjennom media. Han sier videre at han fortsatt har viktige verdenscuprenn å konsentrere seg om denne sesongen, blant annet sprintrenn i Drammen førstkommende onsdag. Det ble mer oppmerksomhet enn han forventet med tanke på VM, og han ønsket selv å komme hjem en snartur helt anonymt for å trene og hvile seg før han reiser igjen. Han vil i større grad være tilgjengelig når verdenscupen er slutt om vel to uker.