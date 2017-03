Nygaard få centimetre fra den store drømmen

Andreas Nygaard var helt oppe i front sammen med rundt 20 løpere når det gjensto rundt åtte kilometer til målang av Vasaloppet. Nygaard tok skia til Tord Asle Gjerdalen rundt den siste svingen, og hadde en god posisjon på oppløpet.

Flere løpere endte opp i langspurt og Andreas Nygaard hadde en meter ned til John Kristian Dahl fra Kirkenes kun få meter fra mål, men en utrolig sluttspurt av Dahl gjorde at han passerte mållinjen med en liten skisko foran talvikingen. Dahl tok med det sin tredje seier i Vasaloppet, etter at juryen måtte bruke målfoto for å skille finnmarkingene.

På direktesendt TV ble sølvgutten spurt om han var fornøyd med sølv, og om det var riktig å gratulere han med en rå sterk andreplass.

– Når man e så nærme, så er det først og fremst det man tenker på.

Han ga absolutt alt han hadde og var tydelig sliten etter målgang.

– Nei faktisk ikke, Jeg føler jeg gjorde absolutt alt jeg kunne. Prøvde å ta de posisjonene jeg kunne få. De siste fem hundre meterne hadde alle varsellampan blinket rødt for lenge siden. Da ble det å gå på instinkt nesten og jeg ga alt jeg hadde inne. John Kristian kom fort på slutten og han var rett og slett bedre i dag, og det får man ikke gjort så mye med. Men å vinne Vasaloppet er den store drømmen, og når man er så nær... Da er det litt både og, sa han til NRK.

Han tok seg tid til å gratulere Dahl med seieren.

– John Kristian er rå på dette løpet. Gratulere så mye til han, det var imponerende. Han har ikke vært så sterk som han pleier denne sesongen, men at han kommer tilbake her og vinner det løpet alle har lyst til å vinne er sterkt.

Petter Eliassen ble nummer 17, 1.45 bak. Tverrelvdalen IL-løperen var i front og dro det meste av innledningen på løpet, men ble hektet av etterhvert.