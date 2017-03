Nær ved å ta poeng

Alta IFs bringserielag har i helga hatt besøk av Pors og Stabæk. Som det gode vertsskapet de er så tok de med gjestene rundt i Alta, blant annet til i ishotellet. På parketten la de ikke noe i mellom.

Jentene hadde heng med Pors helt til det gjensto drøyt åtte minutter av matchen. Derfra og ut viste Pors større rutine og scoret alle de seks siste målene i kampen.

– Pors-kampen var litt under pari og vi kom litt skjevt ut. Vi ble liggende bakpå, men jentene henter seg inn igjen. Dessverre fikk vi en smell på slutten, fortalte Liss Bruer som er trener sammen med Hans Jacob Kåberg og Mads Stian Hansen.

Senere på ettermiddagen sto Stabæk på motsatt banehalvdel. Lagene matchet hverandre gjennom den første omgangen og kun ett mål skilte lagene i gjestenes favør til pause. Etter hvilen tok Alta IF initiativet i kampen og hadde en glimrende periode hvor de gikk fra å ligge under med ett til å lede med tre mål. Som i den første kampen gikk lufta litt ut hos hjemmelaget i sluttminuttene, men Alta-jentene har all grunn til å være stolte over prestasjonene.

– Dette var det beste jentene har prestert hittil, og det var forferdelig synd at vi ikke fikk med oss poeng. Det hadde vært et løft av en annen verden. Jentene har all grunn til å være De har gjort en vanvittig bra jobb, la Hansen og Kåberg til.