Sterk opphenting

Alta IF - Vadsø Turn 23-21:

En råsterk andreomgang sikret Alta IF-damene sin femte seier for sesongen. Etter en dårlig start på kampen havnet de under med fire mål til pause. De hevet seg betraktelig etter halvtid og hentet raskt inn Vadsø Turns ledelse.

- Vi var egentlig ganske dårlige i første omgang. Det ble for mye slurv og vi slet med for dårlig fart i angrepsspillet og ble derfor for nære Vadsøs forsvar.

Etter pause kom et helt annet Alta-lag på banen. 99-modellene Ingvild Eriksen og Ulrikke Rye Josefsen tok ansvar og satte inn henholdsvis ni og seks mål.

- Vi snakket om å få mer fart i laget og unngå enkle mål i mot på kontringer. Forsvarsspillet satt fra start av, og med skjerpet angrepsspill klarte vi å hente opp Vadsøs ledelse. Det var veldig artig å se, fortalte Alta-trener Ken Ingebrigtsen til A-sporten.

BUL tapte stort

Bringjentene til BUL møtte topplagene Strindheim og Fyllingen i Leangenhallen lørdag formiddag. Det ble som ventet to svært tøffe kamper og BUL tapte først 14-22 mot Strindheim, før de tre timer senere tapte hele 13-38 mot Fyllingen.

Alta IFs jentelag har to hjemmekamper søndag. Første kamp er mot Pors klokken 10:00 i Altahallen, før jentene skal opp mot Stabæk klokken 15:30. Dette er to lag som begge står med en seier og fire tap, så det er muligheter for svært spennende oppgjør.

BULs herrelag tapte 19-22 mot Lødingen.

Les mer om kampene i mandagens PDF- og avisutgave.

Kampfakta:

3 divisjon damer

Altahallen

Alta IF - Vadsø Turn 23-21 (7-11)

Altas mål: Ingvild Eriksen 9, Ulrikke Rye Josefsen 6, Karina Malene Sivertsen 4, Vanja Suhr Kristiansen 1, Guro Dahl Hammari 1, Karianne Roxrud 1, Christine Mannsverk 1.

Flest mål Vadsø: Synne Busk-Jensen 11.

Utvisninger: Alta 0x2min, Vadsø 2x2min.

Dommere: Leif Rasmussen og Thomas Wirkola Hansen