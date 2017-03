Kopierte Kroghs sprintbragd

Fredag sikret Finn Hågen Krogh et historisk stafettgull til Norge under VM-stafetten i Lahti. Under dagens klassiske sprint satte Hermann Nordstrand Fiksen BUL og nordlysbyen nok en gang på skikartet. Han satte hele norgeseliten på plass og tok gull i G15-klassen. BUL-løperen åpnet knallsterkt og ble nummer to i prologen. Gullmedaljøren har vært småsyk og var ikke sikker på om han skulle gå dagens sprint.

– Jeg var usikker under oppvarminga, men fikk gode svar i prologen. I kvartfinalen startet jeg hardt, og kjørte på i den første bakken og fikk sikret meg noen meter ned til konkurrentene. Taktikken fungerte bra og jeg bestemte meg for å kjøre den i semifinalen også. Når jeg gikk videre derfra var det bare å prøve det samme på nytt, sa han etter finalebragden.