Overrasket seg selv

Alta IFs Marit Klevstad Jakobsen gikk inn til en sterk 19. plass under Hovedlandsrennet på ski noe som var nestbest av de nordnorske deltagerne i klasse J15.

– Før løpet sa jeg at jeg ville være godt fornøyd med topp-40. Når jeg da klarer topp-20 så er det helt fantastisk, sier Klevstad Jakobsen som med dagens resultat varsler at hun vil kjempe om edelt metall under nordnorsk mesterskap i Tromsø om to uker.

Klubbvenninnen Kirsten Helsvig Nilsen ble nummer 28 av de 181 jentene som startet dagens femkilometer i fristil.

– Jeg tenkte topp-50 ville være bra, så jeg er også meget godt fornøyd. Det ver en veldig tøff løype og man måtte jobbe hele veien, sier hun.

Klevstad Jakobsen var knappe et minutt og 14 sekunder bak den suverene vinneren Tuva Hagen Rønning fra Vikersund. Helsvig Nilsen brukte 10,5 sekunder mer enn klubbvenninna, men dette utgjorde ni plasser på resultatlista noe som sier mye om hvor tett det er i nasjeonale konkurranser med så mange startende.

Tverrelvdalens Synnøve P. Opgård endte på 69. plass. Hun var to minutter og 23 sekunder bak vinneren. Talviks Marianne Bredal-Hansen gikk inn til 114. plass. BULs Astrid Fiksen ble nummer 140 og var fem sekunder raskere enn Talviks Viktoria Håkonsen som endte på 144. plass. Klubbvenninnen Elise Nilsen Barbo fra Talvik brukte ytterligere fem sekunder lengre tid og endte på 146. plass. Thea Johnsen fra Tverrelvdalen ble nummer 172 og klubbvenninnen Isabella Kleven Jonas nummer 176.

Andrine Ordemann Olsen fra Alta IF gikk inn til en 99.-plass i klasse J16 der 159 jenter stilte til start. Navnet Helene Marie Fossesholm er trolig et navn man bare kan merke seg. Jenta fra Vestfossen ved Kongsberg vant 16-årsklassen med over et minutt til de neste på lista.