Håper på god mottakelse

– Det har vært noen veldig hektiske uker, så nå ser vi virkelig frem til å komme i gang. Mildværet satte en skikkelig støkk i oss, og det var faktisk så ille at vi vurderte å avlyse. Men så kom heldigvis snøen. Dermed kan vi ønske kjørere og publikum velkommen til det som forhåpentligvis blir et fantastisk flott arrangement. Jeg ønsker å gjøre dette til en årlig happening, men da er vi avhengig av at altaværingene støtter opp om helgas løp. I morgen klokken 12.00 braker det løs. Med et entusiastisk publikum langs løypa skal vi klare å lage en skikkelig folkefest, sier Anne Risten Sara, som både er rennsjef og aktiv kjører.

Redusert startfelt

Tidligere har det vært mange spennende fighter mellom norske, svenske og finske kjørere. Det kommer ikke til å skje i år. Ingen kjørere eller rein fra Sverige eller Finland kommer til Alta.

– World cup-løpene i år arrangeres bare i Finnmark på grunn av smittsom hjortesjuke, som har gitt forbud mot å frakte rein over land- og fylkesgrensene. Tidligere år har vi også arrangert løp i Finland og Sverige. Denne sesongen vil det første løpet bli arrangert i Alta, mens de tre neste løpene går av stabelen i Kautokeino, opplyser Mikkel-Per Sara, som er president i Samenes reinkappkjørerforbund.

Spennende duell

Det skal kjempes om heder og ære i tre klasser, nemlig åpen, elite og junior. Nevnte Anne Risten Sara deltar både i åpen klasse og eliteklassen. Det gjør også Nils Olav Lango og Nils Kai Ante Anti. I juniorklassen er det tre kjørere, og til sammen 19 kjørerein er involvert i de ulike klassene.

– Jeg tror ikke at jeg har noen mulighet til å vinne eliteklassen. Reinen min Raidna har vunnet mye i sin karriere, men er ikke lenger i stand til å matche farten til de beste. Dette blir hans siste sesong, forteller Anne Risten Sara, som har mer tro på seier i åpen klasse. Der skal hun blant annet kjempe mot Alta-jenta Elle Marja Sara, som er førsteårs seniorkjører.

– Det kan bli en spennende fight. Elle Marja er søskenbarnet mitt, og jeg har trent henne opp så godt jeg kan. Men jeg håper fortsatt at jeg er i førersetet når det virkelig gjelder. Jeg deltar ikke for å bli nummer to, avslutter en spent og kampklar Anne Risten Sara.