Lager liv i bakken

Tidligere denne uka gjennomførte Alta alpin og snowboard årets første renn i Rafsbotn. Telenorkarusellen samlet 35 ivrige alpinister, og de skal holde det gående hver uke frem til 4. april. Da arrangeres det et klubbmesterskap som markerer slutten på rennsesongen.

– Vi er veldig godt fornøyd med oppmøtet. Karusellen er åpen for alle, men det var stort sett de som har deltatt på treningene i vinter som deltok i det første rennet. Det blir en ny mulighet tirsdag i neste uke. Kom gjerne innom, sier Jeanette Emdal.

Bratt læringskurve

Alta alpin og snowboard har ikke kastet bort tiden siden de ble offisielt stiftet i 2015. I fjor startet de opp med nybegynnerkurs og arrangerte en alpincup lik den de holder på med nå. De aller fleste som deltok i fjor er fortsatt med, og på det meste har de vært 40 utøvere på trening.

– Vi trener én gang i uka, og det er moro å se hvor fort utviklingen har gått. Det har vært en bratt læringskurve, for å si det sånn. Vi startet helt enkelt med ploging og stopp, og på slutten av forrige sesong fikk ungene prøve slalåm med porter for første gang. I år gikk vi rett på portene. Jeg er imponert over hvor flinke de har blitt på så kort tid, smiler Emdal.

Fem fra Talvik

Hun synes det er artig at Talvik er representert med flere utøvere.

– Det er faktisk fem unger fra Talvik som tar turen til Rafsbotn hver eneste uke. Det synes jeg er moro, sier Emdal, som sammen med andre ledere fra Alta og Kirkenes skal gjennomføre et trenerkurs i Nordlysbyen kommende helg.

– Vi får besøk av noen svært dyktige individer fra skiforbundet og skikretsen. Vi trenere har veldig godt av å få litt faglig påfyll med jevne mellomrom, og når denne helga er over kan vi vise til mer formell kompetanse på området. Det er fint for ungene at trenerstaben lærer noe nytt.

Prøver «Eksperten»?

Så langt har ikke de unge Alta-alpinistene forsøkt seg på mer enn slalåm og storslalåm. Men Endal utelukker ikke at det blir mer fokus på de heftigste fartsdisiplinene.

– Jeg hører jo at den eldre garde i trenerteamet forteller at de kjørte renn i «Eksperten». Vi er nok ikke helt der ennå, men kanskje prøver vi det til neste år. Det er ungene selv som skal få bestemme når de er klare for nye utfordringer. Vi kommer ikke til å presse noen, fastslår alpintreneren, som gleder seg til fortsettelsen.

– Ungene har det kjempegøy, og vi har fortsatt mange uker igjen før sesongen er over. Det er fortsatt mye moro å se frem til, avslutter hun.