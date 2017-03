Ekstra ventetid for skiforeldrene

Bildet Altaposten har fått tilsendt i dag kan vise seg å bli historisk. For om ryktene i forkant av offentliggjøringen av det norske stafettlaget stemmer kan alle de tre avbildede se sønnene sine gå stafett for Norge i Lahti i morgen.

– Det snakkes om at Finn Hågen Krogh og Martin Johnsrud Sundby får med seg Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth på de to første etappene, men landslagsledelsen valgte å utsette offentliggjøringen, skriver fotograf Svein Spjelkavik til Altaposten.

– Stemmer ryktene kan bildet av Anikken Tønseth, mamma til Didrik, Ole Dyrhaug, pappaen til Niklas, og Finn Hågens pappa Arild Krogh bli historisk, legger han humoristisk til.

Trolig hemmelighold

Landslagsledelsen ventet også med å offentliggjøre stafettlaget for damer. Årsaken skal være at de ikke ønsket at konkurrentene skulle få mulighet til å sette opp sitt lag i forhold til hvem som går hvilken etappe for Norge.

Trolig var det årsaken til at landslagstrener Tor Arne Hetland vil presentere det norske laget klokken 16.30 i ettermiddag i stedet for i formiddag slik det først var varslet.