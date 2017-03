Har kontroll på isen

Kommende helgs nordnorske mesterskap på skøyter sto i forrige uke i fare etter mildværsperioden som ødela skøytebanen totalt, men mot slutten av uka fikk dugnadsgjengen det været de trengte.

– Vi fikk det været vi var avhengig av og fikk fylt på mer vann i to perioder i forrige uke. Vi måtte merke banen på nytt, men nå har vi stor tro på strålende forhold til helga, sier Jørn Tore Johansen i BULs skøytegruppe og legger til:

– Vi har fått litt snø etter at vi la isen, så mannskapet har jobbet hardt, men om værmeldinga slår til så tror jeg noen vil sette personlige rekorder.

Fellesstart for barn

Klokken 11.00 lørdag fylles banen med barn i alle aldre.

– Vi kjører fellesstart og alle som deltar vil få boller og juice. Det er fint om folk møter opp minst en halv time før slik at de kan få startnummer og prøve seg på isen før start, sier Johansen.

Første runde på 36,8?

I selve NNM stiller løpere i mange forskjellige klasser, fra unge deltagere til veteraner.

– Vi har 27 påmeldte per i dag, og jeg synes det er spesielt artig at vi får to par på 10.000-meteren. Så dette blir et fullverdig mesterskap, avslutter Johansen som ser fram til mange barn på DnB-sprinten og god gammeldags «skøytestemning».