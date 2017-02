Trekker seg i protest

Det har en god stund vært kjent at Sigrid Ekran overlater spannet sitt til kjæresten Erlend Johannessen etter at hun skadet kneet for vel en måned siden. Årets norgesmester Birgitte Næss (nummer to etter svenske Petter Karlsson i Femundløpet) har overlatt spannet til kjæresten Kristoffer Halvorsen.

Nå er det også klart at Inger-Marie Haaland ikke stiller til start i årets Finnmarkløp. Hun begrunner det med manglende tillit til dommere og sjefsveterinær.

Haaland ble disket i Femundløpet etter påstander om at hun kom i mål med en haltende hund og hevder at verken dommere eller veterinærer var på plass da hun kom i mål.

– I Finnmarksløpet vil vi kjøre under det samme reglementet, med samme dommere og samme sjefsveterinær. Jeg har ikke tillit til noen av dem etter dette, og føler meg virkelig urettferdig behandlet, sier Haaland til NRK.

Dermed er det trolig fjorårets sølvvinner i Finnmarksløpet, Marit Beate Kasin (kun slått av Petter Karlsson) som er den største favoritten blant de kvinnelige kjørerne i årets løp. Kanskje kan i tillegg Nina Skramstad endelig blande seg inn helt i toppen igjen.

Beskjed etter et døgn

– Noen har sagt til juryen at jeg kom i mål med en halt hund i spannet. Jeg har spurt, men ikke fått vite hvem dette er, sier Haaland til NRK og legger til at hundene ikke ble sjekket før et kvarter etter målgang.

Da skal hun ha fått råd om å medisinere hundene, men ingen beskjed om at noe var galt med en av dem. Da hun var på vei hjem et døgn senere skal hun ha fått beskjed om at hun var disket.

Hun ble på et sjekkpunkt underveis anklaget for å kjøre med en stiv og støl hund, men juryen henla den saken etter at de hørte Haalands versjon.

Hun sier hun ikke fikk mulighet for å forklare seg om innkomsten, men har i ettertid fått tak i en Facebook-video hun mener viser at ingen av hundene haltet.

– Jeg er forferdelig opprørt. Jeg er frarøvet muligheten til å presentere min sak. De skulle presentert påstanden så jeg kunne forsvart meg og lagt fram bevis, sier hundekjøreren til NRK.

– Beklagelig

Trond Anton Andersen i Finnmarksløpet synes det er beklagelig at Haaland trekker seg.

– Ja, det er beklagelig at Inger-Marie har tatt denne avgjørelsen, men vi har de startende vi har og konsentrer oss om dem, sier Andersen som ikke hadde Haaland blant favorittene til å vinne årets løp.

– Man vet aldri med Inger-Marie, men jeg ville nok ikke satt hun blant de aller største favorittene i år. Så det er ikke sikkert vi mister en av favorittene, men i form av den profilen hun er synes jeg det er veldig synd at hun ikke starter.