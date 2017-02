Storspilte i Larvik

BULs 16-årslag på guttesiden var én fattig scoring unna en plass i Bringserien denne sesongen. Da guttene hadde ristet av seg den verste skuffelsen etter kvaliken, bestemte klubben seg for å sende laget til Petter Wessel Cup. Her kom flere av bringserielagene til å delta, og gjengen fra Bossekop ville dermed få muligheten til å måle krefter med noen av landets beste 16-åringer.

Turneringen gikk av stabelen forrige helg, og allerede i åpningskampen viste BUL-guttene at de hadde noe der å gjøre. De slo Asker 12-10 og fikk dermed en perfekt start. Deretter ble det 14-17-tap for Strindheim og 12-20-tap for Nærbø, men BUL fikk plass i åttendedelsfinalen.

– Vi møtte svært gode lag i gruppespillet, men guttene fightet godt og vi tok oss videre. Jeg er veldig imponert over innsatsen som ble lagt ned. Etter å ha vunnet alt i hjemlig serie trengte vi en utfordring, og det var moro at guttene våknet til liv og grep sjansen, sier trener Kai Erik Bull til A-sporten.

Jevne oppgjør

I åttendedelsfinalen var det Tønsberg Turn som sto på motsatt banehalvdel. Det ble en jevn og spennende affære der BUL til slutt vant 18-16.

– Tønsberg spiller i Bringserien, og vi var spente på om vi hadde kvaliteter til å slå dem. Nok en gang viste våre spillere at de har nivået inne. Det var en sterk triumf, fastslår BUL-sjefen.

I kvartfinalen møtte de Drøbak Frogn, som trenes av den tidligere landslagshelten Frode Scheie. Lagene byttet på å ha initiativet, men Drøbak Frogn avsluttet best og tok seg til semifinale etter 13-11-seier over BUL.

– Kampen kunne gått begge veier. Vi bommet på noen store sjanser, og da utnyttet Drøbak Frogn at vi ikke rakk å å etablere oss i forsvar. Det var en veldig godt gjennomført match av oss, og det kunne like gjerne vært oss som gikk videre. Frode Scheie kom bort til oss etter kampen og skrøt veldig av innsatsen til guttene. Det var en hyggelig gest, smiler Bull.

Lærerikt

Det var til slutt Strindheim, som BUL tapte tapte 14-17 for i gruppespillet, som vant turneringen. Asker, som BUL slo innledningsvis, tok seg helt til semifinale. BUL-guttene kunne med andre ord reise hjem med hevet hode - vel vitende om at de hadde slått og spilt helt jevnt med flere av Norges beste 16-årslag.

– Jeg vet jo at det er massevis av kvaliteter i dette BUL-laget, men de klarte likevel å overraske meg underveis. Guttene viste en fightervilje og innsats som jeg aldri har sett maken til. Hadde vi spilt like godt som dette i kvaliken ville det garantert blitt bringseriespill på oss. Men nå har vi i hvert fall fått prøvd oss og vist at vi duger, sier BUL-treneren.

I tillegg til å spille gode kamper fikk guttene fra Bossekop tid til å følge andre lag fra sidelinja.

– Det er veldig lærerikt. Vi fikk bekreftet at vi gjør mye riktig, men plukket også opp ting som vi skal prøve på treningene fremover. Dette var en kjempetur på alle måter. Nå er det bare å fullføre den hjemlige serien med stil og satse på seier i regionssluttspillet, avslutter han.