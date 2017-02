Evig toer i USA

Verdens beste scootercrosskjørere konkurrerte i helga i Soaring Eagle national i Mount Pleasant, Michigan i USA. Vadsø-jente og Alta-kjører Malene Trosten Andersen måtte også denne helga se svenske Elina Öhman øverst på seierspallen begge dagene.

Trosten Andersen ble nummer tre i det første kvalifiseringsheatet og vant det andre fredag. I finalen ble hun «som vanlig» kun slått av den nevnte svensken.

Det samme gjentok seg da de lørdag kjørte den 12. runden av den amerikanske proffserien. Öhman ble for sterk i finalen etter at Trosten Andersen tok seg dit med en seier og en andreplass i de to kvalifiseringsheatene. Trosten Andersen har et godt grep om andreplassen i sammendraget når fem av 17 runder gjenstår.

Ingen finaleplass

Trosten Andersens samboer og kjæreste Martin Moland ble fredag nummer fem og åtte i kvalifiseringsheatene i klasse pro lite, klassen under den grommeste klassen. I «siste sjanse» endte det med sjuendeplass noe som ikke holdt til finale.

I lørdagens kvalifisering ble det åttende- og femteplass på Moland før han endte på niendeplass i «siste sjanse». Heller ikke lørdag var det nok til finaleplass. Moland ligger på 18. plass i sammendraget der finlenderen Aki Pihlaja har tatt føringen.