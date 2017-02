Kapret ny NM-tittel

Det er ikke mer enn åtte dager siden Alta-jenta Anna Odine Strøm sikret gull i senior-NM i kombinert for kvinner. På lørdag klinket hun til med nok en førsteplass i et norgesmesterskap - denne gangen for juniorer. Strøm vant hopprennet og hadde full kontroll i langrennssporet. Hun var hele ett minutt og 14 sekunder foran nummer to i mål.

Også i junior-NM i spesielt hopp sikret Anna Odine Strøm seg medalje denne helga. Hun ble nummer tre etter hopp på 97 og 96.5 meter i Midtstubakken i Oslo. Thea Sofie Kleven vant foran Tonje Bakken. Det var fattige fire poeng som skilte disse tre hopperne.

Medaljegrossisten fra Alta var ikke tilgjengelig for kommentar mandag.

Anna Odine var ikke den eneste i Strøm-familien som gjorde seg bemerket i helga. Yngstemann Eidar Johan Strøm gjorde rent bord i Solan Gundersen vinterleker i Alvdal. Fredag vant han kombinertrennet i gutter 13-årsklassen med 12,9 poengs margin til nestemann. Lørdag vant han spesielt hopp med svev på 37,5 og 38,5 meter.

Også et tredje familiemedlem var i aksjon. Jørgen Oliver Strøm deltok i junior-NM i Oslo og endte på femteplass i klasse eldre junior i kombinert. Han var ett minutt og 43 sekunder bak vinneren, opplyser Alta IF hopp og kombinert på Facebook. I spesielt hopp ble han nummer 21 etter svev på 98 og 90 meter. Marius Lindvik gikk til topps.