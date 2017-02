Alta - Ski 27-24:

Alta-guttene lå under 9-15 til pause og 20-24 da det gjensto ti minutter av 2.-divisjonsoppgjøret mot Ski. Men så skjedde det noe et større publikumstall enn de 150-200 frammøtte burde fått oppleve.

Erlend Vikdal erstattet unggutten Erlend Toft som absolutt ikke hadde gjort en dårlig jobb mellom stengene. Fredrik Bruer satte 21-24, Eskil Overvik 22-24 før Bruer var frampå igjen og satte 23-24. Så tok Dainius Kliore, som kom til Alta for bare en måned siden, over ansvaret. Først utliknet han før han scoret tre mål til i løpet av de siste tre minuttene og sikret 27-24-seier. I mellomtiden hadde Vikdal reddet et par skudd, redninger som ble helt avgjørende.

– Dette var helt rått, sa trener Ottar Pettersen etter kampen og la til at de hadde tro på seier selv om de lå under med seks til pause.

– Vi fikk noen utvisninger i første omgang, mens Ski kun fikk tilsnakk. Jeg sa til guttene i pausen at får vi spille seks mot seks i andre omgang så kan vi klare dette, og det gjorde vi. Dette kan vise seg å bli livsviktige poeng når status gjøres opp, sa Pettersen.

Mye større tempo

De som så Alta tape 27-32 mot Bodø 2 lørdag fikk søndag se et helt annet lag entre parketten. Tempoet var mange hakk høyere og Alta hang godt med fra start. Stillingen var 4-5 da 12 minutter av kampen var unnagjort, men så fikk hjemmelaget tre tominuttere i løpet av kort tid og gjestene gikk opp til 4-8. Ledelsen ble enda større inn mot pause, men halvveis ut i andre omgang var Alta kun to mål bak før gjestene gikk opp til 20-24 etter 18 minutter. Stillingen sto seg i to minutter før Altas smått imponerende opphenting startet.

Scoringshelten Kliore ble omringet av lagkamerater da klokka stoppet etter 60 minutter.

– Vi måtte ha scoringer og jeg tenkte jeg måtte ta ansvar. Jeg lyktes med de første og tenkte bare at det var å fortsette, sa han beskjedent etter kampen.

Med seieren klatret Alta opp på 15 poeng og forbi Kragerø på tabellen. De er nå a poeng med Vestli på plassen foran og har tre poeng ned til Tjølling som ligger under streken sammen med Harstad som har vtapt alle sine kamper.

Kragerø har 14 poeng, Sandefjord 2 har 13 og Urædd 12, det samme som Tjølling.

Altas andrelag var også i aksjon søndag, men måtte se seg slått med hele 18-33 av serieleder Bravo som banket BUL i lørdag. Tromsø-laget er dermed klar for opprykkskvalifisering senere på vårparten.