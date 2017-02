Bom på bom i Altahallen

Alta - Bodø 2 27-32

Alta kom bakpå fra start, men hentet seg inn og ledet 13-12 over Bodø 2 til pause. Men i starten av andre omgang fikk gjestene et forsprang de aldri ga fra seg.

– Jeg er veldig skuffet, sa spillende trener Ottar Pettersen som selv sto for åtte av Altas 27 mål i kampen.

Om avslutningene til Alta-guttene var av god kvalitet så bør Bodø-keeper Trygve Jensen snarest ta steget opp på klubbens eliteserielag og bli der. For han var banens desidert beste spiller.

– Ja, for all del, han sto en god kamp, men vi må nok påta oss mye av ansvaret. Guttene skyter på førstebevegelsen i stedet for å vente og se hva han gjør. Så vi gjorde det vanskelig for oss selv. I første omgang var vi i føringen, men bommet mye og hadde mange personlige feil. Når vi ikke klarer å snu det så klarer vi heller ikke å stenge igjen bak, sa Pettersen.

Pettersen og resten av guttene skal igjen i aksjon søndag klokken 15.00. Da kommmer Ski, som slo Bodø 2 med hele 32-20 fredag, på besøkt til Altahallen.