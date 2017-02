Ser oppover på tabellen

Lagene i 2. divisjon er på full fart inn i siste og avgjørende del av sesongen, og Alta IFs håndballherrer har fortsatt fire hjemmekamper igjen. To av disse spilles denne helga. På lørdag er det Bodøs rekruttlag som står på motsatt banehalvdel i Altahallen, og dagen etter gjester Ski Alta IFs hjemmearena. Det er to kamper som kan få stor betydning for sesonginnspurten. Med seier klatrer Alta IF til femteplass. Skulle det bli tap står man med begge føttene godt plantet i nedrykksstriden.

– Vi ser veldig frem til helgas hjemmekamper. Jeg synes vi har vist positive takter den siste tiden, og får vi ut potensialet bør det være gode muligheter for full poengpott. Det hadde vært moro med stappfull hall og god stemning i disse kampene. Vi håper at flest mulig finner veien til Altahallen lørdag og søndag, sier Alta IF-trener Ottar Pettersen til Altaposten.

Ute etter revansje

Han og spillerne har mye å revansjere på lørdag. Da Bodø 2 og Alta IF møttes i Bodø Spektrum i fjor gikk gjestene fra Nordlysbyen på en stjernesmell av de sjeldne. BHK-rekruttene vant hele 39-25, og det er et nederlag som fortsatt svir.

– Det var en katastrofekamp fra vår side. Vi ble kontret i senk og lyktes med svært lite. Men jeg mener bestemt at vi har tatt store steg siden den kampen, og det ønsker vi å vise på lørdag. Jeg kan love et veldig revansjesugent Alta-mannskap, sier Pettersen, som ikke kjenner like godt til søndagens motstander.

– Vi har ikke møtt Ski før, men jeg har sett video av dem og vet som omtrent hva vi kan vente oss. Det er et ungt lag som stuper i angrep så fort de får sjansen til det. De kjørte over Harstad i midtuka, så vi må være påskrudd fra første sekund og unngå kontringer imot. Det gjør vi best ved å sette sjansene våre, smiler Alta IF-bossen.

Også klubbens rekruttlag har hjemmekamp i helga. De møter serieleder Bravo på søndag.

– Det blir tøff belastning i helga, så vi har tatt ut en egen A-tropp som har fokus på 2.-divisjonskampene. Det blir nok et par oldboysspillere som må i aksjon for rekruttlaget.

Også naboklubben BUL møter Bravo. De spiller på lørdag.

PS! For de som ikke har anledning til å se Alta IFs 2.-divisjonskamper fra tribuneplass er altaposten.no redningen. Vi streamer oppgjørene mot Bodø 2 (lørdag klokken 16.00) og Ski (søndag klokken 15.00).