Sølte olje i hallen

Denne uka har det nederlandske firmaet som la kunstgresset i Finnmarkshallen jobbet på spreng med å lime skjøtene på nytt. En feil med limet som ble brukt førte til at skjøtene hadde løsnet flere steder, så da måtte Finnmarkshallen stenge noen dager for å få dette fikset.

Oljesøl

Dette arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt. Som ikke det var nok har noen pøbler brutt seg inn og herjet med den lille traktoren som befinner seg i storstua, opplyser daglig leder Tommy Hæggernæs.

– Vi var dessverre utsatt for pøbelstreker natt til mandag. Noen hadde kjørt tulling med den lille traktoren våres på natta. Vi fant den veltet på kunstgresset tirsdag morgen. Den største krisen var at 20 liter hydraulikkolje hadde rent ut, men heldigvis på en relativt konsentrert område. Dette gresset må skiftes, og det gikk en halv arbeidsdag før en fikk liv i traktoren igjen, forteller Hæggernæs.

Mye støv

Finnmarkshallen skulle egentlig åpnes igjen i ettermiddag. Nå må brukerne vente til mandag før de igjen kan innta den populære fotballarenaen.

– Reparasjonene ser ut til å gå bra, men det tar som sagt noe lengre tid enn først antatt. Det er og blir jobbet 12 timers dager og det er ikke mulig å sette på flere for å gjøre ting raskere. Det er overraskende mange timer med håndarbeid for å lime gresset. Dermed utgår all aktivitet i hallen til og med søndag. Så får vi starte vask av vegger og tribune umiddelbart etter at reparasjonene er ferdig. Det er veldig mye støv som er virvlet opp, sier Hæggernæs.