Pangsuksess i Hovedlandsrennet

BULs skiskyttere Hermann Nordstrand Fiksen og Erlend Andersen gikk inn til henholdsvis niende- og tiendeplass i 16-årsklassen under Hovedlandsrennet i skiskyting på Meråker.

Fiksen var to tidelssekunder foran lagkameraten i mål etter at førstnevnte bommet tre ganger og sistnevnte to på fredagens normalprogram. Kun 34 sekunder skilte opp til vinneren Martin Nevland fra Figgjo.

Alta skiskytterlags Sindre Birkeland ble nummer 56 etter fire bom, mens BULs Troy Tangen som bommet fem ganger på de to seriene gikk inn til 89.-plass blant de 108 som startet i 16-årsklassen.

44.plass på søsteren

Astrid Nordstrand Fiksen, søsteren til nevnte Hermann, ble nummer 44 i J15-klassen etter at hun bommet fire ganger. Klubbkamerat Kim Hugo Svea endte på 88. plass i klasse G15 etter at han var uheldig med skytingen og fikk hele sju bom.