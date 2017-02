Pallplassen glapp

Skiløperen fra Tverrelvdalen imponerte voldsomt både i kvart- og semifinalen, og fremsto som kanskje den aller største gullfavoritten foran sprintfinalen i verdensmesterskapet i Lahti. Men det var fem andre svært gode skiløpere som ville ha et ord med i laget, og tre av dem lyktes bedre enn Finn Hågen Krogh da det gjaldt som mest.

Russiske Sergej Ustjugov lå i front nesten hele veien, men på oppløpet var italieneren Federico Pellegrino hakk raskere og sikret en overraskende VM-tittel. Ustjugov sikret andreplass, mens debutant Johannes Høsflot Klæbo klinket til med flott bronsemedalje. Finn Hågen Krogh klarte aldri å tette luka, og endte opp med den sure fjerdeplassen.

– Jeg er ikke direkte misfornøyd med dagen sett under ett, men i mesterskap er det bare medalje som gjelder. Så det er klart at jeg er litt skuffet over det som skjedde i finalen. Det var tungt å gå, men jeg synes det gikk bra i kvart- og semfinalen. Dessverre var det tre løpere som presterte bedre enn meg når medaljene skulle deles ut, sa Finn Hågen Krogh til NRK.

Maiken Caspersen Falla gikk til topps i kvinneklassen. Hun tok gull foran amerikanerne Jessica Diggins og Kikken Randall.