Balto signerte for Alta IF

– Da kan vi med stor glede fortelle at Dag Andreas Balto har signert en ny og permanent avtale med Alta IF Fotball. Balto har, sin unge alder til tross, skaffet seg verdifull erfaring gjennom spill både i 1.-og 2. divisjon de siste årene. Karasjokingen kom tilbake på lån i fjor høst og var en sentral brikke i laget som fightet seg inn i årets PostNord-liga. Nå får vi gleden av ferdighetene, erfaringen, treningsviljen og ikke minst det gode humøret også i fremtiden, skriver Alta IF på sine facebooksider.