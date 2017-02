Kapret ti medaljer

Årets kretsmesterskap i turn ble arrangert i Hammerfest sist helg, og Alta turnforening gjorde det meget bra. De kapret hele ti medaljer, der halvparten var av edleste valør.

Skryter av Hammerfest

– Jeg er veldig godt fornøyd med uttellingen. Det var mange som utmerket seg, men jeg er spesielt imponert over medaljene vi tok i tumbling. Der har vi ikke hevdet oss like bra i tidligere mesterskap. Også innsatsen i trampett var strålende. Både rekruttene og de som deltok i mixklassen for juniorer hadde høyere karakterer enn seniorene, noe som viser hvor stilrent og flott deres prestasjoner var, kommenterer leder i Alta turnforening, Henriette Bismo Eilertsen.

Alta stilte med 37 deltakere i mesterskapet, og samtlige bidro til suksessen.

– Det var en fantastisk helg på alle måter. Hammerfest leverer hver eneste gang, så det er en fryd å delta på stevnene de arrangerer. De har en flott turnhall rett ved siden av Isbjørnhallen, så det er ingenting å utsette på fasilitetene, sier Bismo Eilertsen, som nå starter forberedelsene til en helt spesiell konkurranse.

Ny utfordring

Alta turnforening er nemlig invitert til å delta i verdensmesterskapet i oppvisningsgymnastikk. Totalt er det 2000 nasjonale og internasjonale gymnaster som skal kjempe om gull i det tredje World Gym for Life Challenge 2017, som går av stabelen i Stokke i juli.

– Det er en enestående mulighet for oss. Vi har deltatt i den nasjonale Gym for Life Challenge-konkurransen tidligere, men aldri i et mesterskap der verdens beste turnere er på plass. Det blir en utrolig opplevelse som vi kun får sjansen til én gang i livet. Vi reiser nedover med en stor tropp, og vi har mye arbeid foran oss. Med 24 aktive turnere i alderen 13-55 år og to trenere starter vi snart jobben med å sette sammen programmet. Vi er nervøse, men gleder oss selvfølgelig veldig til å delta, forteller hun.

God uttelling

Også Hammerfest turnforening gjorde det bra i KM. De kapret både gull og sølv i tumbling i juniorklassen, og vant også trampett i samme klasse. Også i seniorklassen ble det flere gullmedaljer. I rekrutt ble det sølv og bronse i tumbling og bronse i trampett. Også Kirkenes og Honningsvåg sikret seg noen medaljer i kretsmesterskapet.