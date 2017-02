Trøbbel med isen setter NNM i fare

BUL skal første helga i mars arrangere nordnorsk mesterskap på skøyter, men mildværet i forrige uke, som var den tredje varmeperioden denne vinteren, gir arrangøren utfordringer. I går var planen å legge ut slangene og begynne oppbyggingen av et nytt islag, men da kom snøværet og stoppet det hele.

– Om vi ikke får lagt is i løpet av denne uka må vi avlyse. Vi snakker om et mesterskap og de som ønsker å reise hit bør få beskjed såpass tidlig som en uke før. Skal vi få dette i havn er vi avhengig av kuldegrader og oppholdsvær.Vi kan ikke arrangere et NNM uten respektable forhold, sier Jørn Tore Johansen i BULs skøytegruppe.

«Spor» i isen

At banen ligger i en skolegård gir problemer.

– Når det blir så mildt som det var i forrige uke så tråkker folk dype spor når de går på isen. Så om skøytebanen lå på en plass hvor den fikk ligge i fred, så ville vi berget det, men de dype sporene gjør det ekstra vanskelig å legge ny is på toppen, sier Karl Atle Johnsen før Johansen legger til:

– Om det blir et par varmegrader i en periode så klarer isen seg fint, men åtte-ni grader i flere dager er verre. Vi kan ikke huske at isen har blitt så ødelagt noen gang tidligere og vi har holdt på med dette en god del år Karl Atle og jeg.

– Sånn, nok klaging, legger Johnsen til med et smil.

Johansen forteller at Ole Johnny Johnsen, «The ice master» i BUL, satt mange timer i traktoren i helga.

– Da det ble kaldere lørdag og det kom snø i tillegg ble det liggende et lag med slush oppå banen. Ole Johnny brukte mange timer på å høvle bort dette. Da vi gikk over banen mandag formiddag var det ikke noe pent syn, men vi gir absolutt ikke opp, vi trenger bare det rette været, sier Johansen.

DnB-sprinten

Samtidig med mesterskapet er planen at DnB-sprinten for barn arrangeres.

– Vi har mange barn på barneidretten som vi håper vil være med å kaste glans over arrangementet. Og alle andre barn som har lyst å gå på skøyter, sier Elisabeth Andersen.

– Vi ønsker en god gammel- dags skøytehelg med masse barn og voksne til stede, avslutter hun.

PS: Barneidretten til BUL som skulle avslutte skøytedelen tirsdag ettermiddag må avlyses grunnet de dårlige isforholdene.