Fylkets beste jenter

– Vi hadde delt inn i to jevne lag. Alle fikk spille like mye og vi hadde til tider mye bra spill. Det var artig å møte lag som Hesseng, Bjørnevatn, Kirkenes, Nordkinn og Tana som vi aldri før har spilt mot, sier Ek.

Totalt 12 småjentelag fra hele Finnmark deltok i siste helgs fotballturnering i Lakselv. To av lagene var fra Alta IF, og de kjempet seg helt frem til finalen. Dette ble et spennende oppgjør, der til slutt én fattig scoring skilte lagene.

Også i jenteklassen var det et lag fra Nordlysbyen som var best. BUL slo Porsanger 2-0 i finalen og kunne juble for seier. Alta IF sikret tredjeplass etter 1-0-seier mot HIL/BIL i bronsefinalen.

Kirkenes IF vant gutteklassen, mens HIF/Stein var best i smågutteklassen.