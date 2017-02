Skjøt med løskrutt

Ottar Pettersens mannskap leverte en strålende bortematch mot Sandefjord 2, der Alta IF vant 27-26 etter en svært spennende avslutning på kampen. Dermed var selvtilliten på topp da Pettersen & co møtte Tjølling på søndag. Det ble dessverre ikke en like trivelig affære for de tilreisende fra nord. Tjølling vant 29-23 og satte en effektiv stopper fra Altas tabellklatring.

– Totalt sett var det en prestasjon på det jevne. Jeg synes vi var veldig gode på lørdag, men i går fikk vi kampen ødelagt av utrolig mange bomskudd. Vi startet bra, men vi slet litt med et par av Tjøllings store og rutinerte spillere. Og det ble mange kontringer imot som følge av dårlig skyting fra vår side. Jeg synes målvaktene gjorde en god jobb, men når vi hadde tre-fire bom på hundreprosentsjanser i sluttminuttene var det lite de kunne gjøre. Vi er litt skuffa over at det ble tap, men samtidig fornøyd med at vi vant på lørdag, kommenterer Alta IF-treneren.

Alta-guttene hadde bedre uttelling på lørdag. Men det var ikke fritt for dramatikk.