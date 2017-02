Satte TUIL på plass

Tromsdalen leverte en strålende sesong i fjor og rykket opp i 1. divisjon, mens Alta IF måtte slite tungt for å komme seg med i den nye regionsligaen. Søndag møttes lagene til treningskamp i Finnmarkshallen. Magnus Nikolaisen ga hjemmelaget ledelsen i første omgang, og rett etter pause økte Vegard Braaten til 2-0. Vegard Lysvoll reduserte, men TUIL klarte aldri å få utlikningen. Dermed gikk Alta IF seirende ut av prestisjeduellen.