Vant uten å imponere

Lørdag var det klart for BUL-damenes andre treningskamp i vinter. Fjorårets divisjonskollega Tromsdalen hadde tatt turen til Nordlysbyen, og ikke overraskende var det bossekopingene som stakk av med seieren i Finnmarkshallen. Guro Bell Pedersen satte inn to enkle scoringer, mens Emmy Olsen headet fint inn BULs tredje nettkjenning. Gjestene fra Tromsø reduserte en gang slik at sluttresultatet ble 3-1.