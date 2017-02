Råsterk borteseier

Sandefjord 2 - Alta 26-27:

Det ble uavgjort 30-30 da disse to lagene møttes i Altahallen tidligere denne sesongen. Også i lørdagens kamp i Jotunhallen ble det svært tett og spennende. Med fire og et halvt minutt igjen på kampuret ble det tatt timeout på stillingen 24-24. Fredrik Bruer og Tom Harald Granshagen sendte deretter Alta IF opp i tomålsledelse, men en redusering førte til spenning helt inn.

Med 18 sekunder igjen avgjorde imidlertid nykomlingen Eskil Overvik matchen med en flott scoring, og da betydde det lite at Sandefjord 2 scoret åtte sekunder før slutt. Alta IF innkasserte en råsterk 27-26-seier og klatret opp på samme poengsum som Vestli og Bodø 2 på henholdsvis femte- og sjetteplass. Alta-guttene har to kamper mindre spilt enn disse to lagene.

Lars Erik Lingjærde og Tom Harald Granshagen delte toppscorertittelen med syv nettkjenninger hver. I tillegg scoret Fredrik Bruer 3, Stian Parken 2, Vebjørn Slettli 2, Håvard Brekmo 2, Eskil Overvik 2, Ottar Pettersen 1 og Michael Hoel Johansen 1.

Alta IF møter Tjølling på bortebane søndag. Kampen starter klokken 13.30 og spilles i Tjøllinghallen rett utenfor Larvik.