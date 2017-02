Viste styrke i Altahallen

Alta 2 - BUL 27-29:

Med Alta IFs førstelag i allnorsk 2. divisjon er det ikke de absolutt beste håndballspillerne i Alta som møtes i disse oppgjørene. Men fart, spenning, knallharde dueller og massevis av prestisje er det fortsatt mer enn nok av, noe publikum som møtte opp i Altahallen onsdag kveld kan skrive under på.

Stian Parken åpnet bra og sørget for at Alta IF-rekruttene kom best i gang. Men BUL var aldri langt bak og overtok føringen midtveis i første omgang. Så byttet det igjen, og det så ut som at hjemmelaget skulle gå til pause med en par måls ledelse. En god sluttspurt fra gjestene sørget imidlertid for uavgjort 14-14.