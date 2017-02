Her går det galt for TIL-damene

Mens hjemmelaget Alta IF hadde tre seire på samvittigheten før onsdagens lokalderby, var gjestene fra Tverrelvdalen fortsatt poengløse i årets sesong. TIL-damene har levert flere gode kamper, men spillerne har litt for ofte rotet det til for seg selv i avgjørede situasjoner og hektiske sluttminutter.

Onsdagens kamp var i så måte ikke spesielt annerledes. Lagene fulgte hverandre veldig tett, og TIL ledet ved flere anledninger. Etter 11-11 til pause var det 18-18 med drøyt ti minutter igjen på klokka. Da stoppet det opp, og det hele begynte da Tverrelvdalens målfarlige playmaker Anita Bakken Strøm fikk rødt kort for en forseelse i eget forsvar. På dette tidspunktet hadde hun allerede to tominutters utvisninger på samvittigheten.

Med flere spillere på banen fikk Alta IF-spillerne mer plass å boltre seg på, og dermed hang ikke gjestene fra Tverrelvdalen like godt med i forsvarsspillet. Gang på gang ble det blåst frikast og straffe til hjemmelagets spillere, mens TIL-jentene ble belønnet med utvisninger. I tillegg bestemte Alta IF-keeper Aud Hestvik seg for å stenge buret, slik at Alta vant 23-19 over TIL.

For Alta IF scoret Ingvild Eriksen 7, Sigrid Bjørneng Sagen 4, Guro Daae Klemo 3, Ulrikke Rye Josefsen 3, Hilde Haraldsvik 2, Karina Sivertsen 2, Julie Evjen 1 og Mathilde Wøhni Hansen 1.

For Tverrelvdalen scoret Alexandra Østlyngen 6, Helene Strøm 5 (1), Anita Bakken Strøm 3, Sanna Kivijervi 2, Katrine Pedersen 2 og Ellen Katrine Nilsen 1.