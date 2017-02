Gir BUL-damene dårlige odds i 1. divisjon

NordicBet plasserer nemlig nyopprykkede Bossekop på 11. plass av 12 lag i 1. divisjon for kvinner. Jumboplasseringen sammen med KIL/Hemne ledsages av en odds på 24.00. Det betyr at hvis du har trua på at BUL går sensasjonelt til topps, får du 24 ganger innsatsen.

Bookmakerne har Fart og Lyn som favoritter, mens de mener at Fløya fra Tromsø blir middelshavsfarer med 10.00 i odds. I en treningskamp i Finnmarkshallen nylig vant BUL over nettopp Fløya.

Vinnerodds fra NordicBet.com:

Fart 3.40

Lyn 3.40

Urædd 5.00

Byåsen KF 8.00

Øvrevoll Hosle 8.00

Fløya 10.00

Amazon Grimstad 10.00

Grei Kvinner Elite 14.50

Kongsvinger 14.50

Åsane 18.00

Bossekop 24.00

KIL/Hemne 24.00