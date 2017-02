Vant i comebacket

35-åringen fra Kautokeino gikk faktisk så bra på ski at hun ble samisk mester sist helg.

– Det er artig å være en del av dette ski- og idrettsfellesskapet. Jeg setter stor pris på det, sier Anne-Lajla, som i slutten av tenårene valgte bort skisatsing til fordel for legestudier.

Den målbevisste dama holdt seg i form både under studietiden og mellom svangerskapene. Tre barn har det blitt på henne og John Bjørgård som i mange år var lærer på Nordnorsk skigymnas i Nordreisa. Han hadde i den perioden treneransvar for flere Grønland-elever som kombinerte utdanning og skisatsing i Nord-Troms. Det førte til at han stilte opp i Grønlands-mesterskapet. Bjørgård er mest sannsynlig den eneste nordmannen som både har blitt samisk mester og Grønlandsmester.

Møtte gamle kjente

John må holde på lenge dersom han skal få like mange starter som samboeren i Samisk mesterskap. 35-åringen var fast innslag i det arrangementet så lenge hun var aktiv i langrennssporet og frem til hun tok fatt på studier. Westerfjell Kalstad har ikke vært så mye å se med startnummer etter at hun begynte å jobbe og ikke minst ble trebarnsmor. Men hun ønsket å stille i Samisk mesterskap, som ble arrangert i Trondheim sist helg.

– Det er et arrangement jeg har mange gode minner fra. Rennet er en fin måte å holde kontakten med miljøet på, sier Anne-Lajla, som møtte igjen mange kjente ansikter både før start og ikke minst i forbindelse med premieutdelingen.

Det ble tid til litt mimring både der og da de møttes på kveldstid. Westerfjell Karlstad er glad for at ildsjelene holder liv i Samisk mesterskap.

Lang reise

Lasse Wigelius var en av dem som var med og trakk i trådene. Han var fornøyd med oppslutningen. Kautokeino-lederen synes det er kjekt at både de yngste og klubbene prioriterer arrangementet. Det ble lang reisevei for mange i år ettersom det Samisk mesterskap var en del av jubileumsarrangementet i Trondheim. Det var første gang i historien at mesterskapet ble avviklet utenfor landsdelen så lenge Norge var vertskap. I fjor var Karasjok arrangør.

I guttenes 14-årsklasse ble det fjerdeplass på Johan Ailo Eira som konkurrerer for Maze IL. Altaværingen Jon Aslak Sara som konkurrerer for Nordlys ble nummer tre i guttenes 13-årsklasse. I guttenes 17- og 18-årsklasse ble det tredjeplass på Aslak Mikkel Bals fra Kautokeino.