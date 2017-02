Perset i 43 øvelser

Alta svømmeklubbs Sabrina A. Jessen (13) kom hjem fra sist helgs svømmestevne i Hammerfest med andreplass sammenlagt. Hun vant 100-butterfly og 200-rygg i konkurranse med alle i landsdelen som jakter en plass i landsfinalen i Levanger.

13-åringen klarte derimot ikke målet sitt om å samle nok poeng sammenlagt til å ta seg til landsfinalen.

– Hun perset i alle øvelser og gjorde sitt beste stevne noen sinne, men det var ikke nok til en plass i landsfinalen da konkurransen er meget tøff, sier trener Kent Ove Josefsen.

Det ble nemlig arrangert Låmø-stevne i alle landsdeler denne helga og kun de 24 beste i hver årsklasse får delta i Levanger i slutten av mars. De fire beste av fem øvelser regnes i sammendraget.

43 av 45 perser

Også brødrene Runar og Vinjar Hammari klatret opp på pallen i Hammerfest. Runar ble nummer tre i 2003-årgangen, mens lillebror tok tredjeplassen i 11-årsklassen der kun fire gutter stilte til start.

Da resultatene fra hele landet var registrert endte Runar på 33. plass.

– Også Runar perset på alle øvelser, men det som gleder meg mest er å se at både han og Sabrina forstår mer og mer hvordan et løp må gjennomføres for å få et godt resultat. Det handler om å legge en strategi for løpet, sier Josefsen som kan fortelle at lillebror Vinjar var den som perset aller mest.

– Totalt har han perset med over ett minutt på de fem øvelsene. Så det var en veldig godt fornøyd utøver som forlot Hammerfest.

Ni utøvere fra Alta svømmeklubb var i vannet i Hammerfest.

– Faktisk kan vi vise til 43 personlige rekorder på 45 starter. Det viser at ungene gjør noe riktig i bassenget, sier Josefsen som i helga tar med seg åtte utøvere til et stevne i Russland.

Overrasket alle

I klasse 2001 svømte Nordlysbyen svømme- og triatlonklubbs Andrea Martnes inn til tredjeplass sammenlagt.

– Både jeg og hun selv var nærmest i sjokk. Hun er ingen allrounder, men har brystsvømming som sin favorittdisiplin. Hun hadde den siste hardøkta onsdag og vi hadde ikke forventet noe stort, men hun har faktisk forbedret 200-medley med 12 sekunder på to uker, sier trener i Nordlysbyen STK Tom Eirik Olsen og legger til.

– Andrea har vært litt nede fysisk den siste tiden, og vi var en stund litt bekymret for at hun hadde presset litt for hardt. Men det gikk bare bedre og bedre utover helga og vi sier oss strålende fornøyd med resultatene.

Eneste utøver fra Finnmark som kom med i landsfinalen var 2003-modellen Aleksiy Koriachko Johansen fra Karasjok som er kvalifisert som 22. mann.