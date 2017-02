Ambassadør for sunn livsstil hos barn og unge

Norges Fotballforbund (NFF) og BAMA har nemlig plukket ut klubber som skal være Eat Move Sleep-ambassadør i 2017. Sunn livsstil blant barn og unge er ett av det viktigste arbeidsområdene.

– Som det største særforbundet er det viktig for NFF å inspirere og informere aktive, foreldre og frivillige, som er involvert i fotballen, til å gjøre sunnere valg både på og utenfor banen, heter det i en pressmelding fra fotballforbundet. Forbundet har 375.000 aktive.

I utplukkingen legges det vekt på hva klubbene aktivt skal gjøre i sine klubber for å spre budskapet om Eat Move Sleep.

– NFF er imponert over innsatsen som Alta IF har gjort for å formidle Eat Move Sleep-budskapet til spillere, foreldre og nærmiljø, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Han gleder seg til å følge klubbens videre utvikling.

– Det er en selvfølge at Alta IF skal være med når vi nå bygger ut konseptet. Dette for at flere kan se det verdifulle i sunn mat, bevegelse, og nok søvn, påpeker han.

Petter Oseberg og Alta IF skal ifølge pressemedingen arrangere en egen fotballcup der kampanjen og sunn mat blir et fokus, opplyses det. Det legges det opp til at klubb, trenere, foreldre og frivillige samarbeider. NFF sikter samtidig også mot å få engasjert både det offentlige og det lokale næringsliv.