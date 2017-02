Tilbake på vinnersporet

Tverrelvdalen 16-35 BUL:

Søndag ettermiddag var det lokaloppgjør i Altahallen, da hjemmelaget Tverrelvdalen tok i mot BUL. Blåtrøyene kom fra et 15-35-tap mot Tromsø i egen hall dagen før, og var ivrige i å vise publikum at de kan bedre enn det. Forrige helg klarte de bare ett poeng mot TSI og TSI 2, og var nødt til å finne tilbake til gammelt slag for å henge med i toppen av tabellen. Dalingene var på stasjon fra start og rystet BUL med et tøft og solid forsvar. Etterhvert ble BUL med på leken og dro raskt ifra, og gikk til pause med en 18-8-ledelse.