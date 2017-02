Nome vant duellen mot gamleklubben

Alta IF og Raufoss møttes til treningskamp i Raufosshallen søndag formiddag. Som mot Asker i går startet kampen dårlig for Alta IF, som etter halvtimen måtte se Papa Sow og Emile Dadjo score hvert sitt mål. Flere scoringer ble det ikke i Raufosshallen.

Håvard Nome ble intervjuet etter kampen på Alta IFs facebookside, hvor Andreas Markussen spilte på samvittigheten til Alta IF-gutten Nome.

- Litt dårlig samvittighet, svarte han med et smil.

- Det var litt rart å møte gamle lagkamerater, og høre dem rope, skrike og gaule rundt meg. Jeg kjente igjen stemmen til Christian Reginiussen på midtbanen der. Det ble noen heftige dueller, men det var en fair og grei kamp.

Raufoss hadde god kontroll på Alta IF ifølge rapportene.

- Jeg synes Alta kom seg i andre omgang, og ga oss grei matching. Sett under et var det en god gjennomkjøring.

Alta IF startet med følgende ellever:

Frederik (gjestekeeper) - Mats Frede Hansen, Andreas Markussen, Øyvind Veseth Olsen - Erlend Pedersen, Mathias Nicolaisen, Christian Reginiussen, Simon Evjen - Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten, Eirik Lund Holm

Alta 2 slo Tverrelvdalen

Det ble også et lokaloppgjør i Finnmarkshallen når Alta 2 og Tverrelvdalen møttes lørdag. Som i Håvard Nome mot Alta IF-duellen fikk publikum servert noen heftige familiedueller. Svein Ove Thomassen mot Kenneth Thomassen og Joachim Fossmo mot Andreas Fossmo. Alta 2 var hakket bedre og vant 4-2 etter scoringer av Preben Amundsen (2), Frank Ailo Tangen og Tron Møller Natland. Stein Arne Mannsverk og Nils Kristian Utsi sto for Dalingenes nettkjenninger.