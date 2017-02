Få poeng unna finaleplass

Anna Odine Strøm har tilbrakt helga i Slovenia, hvor hun deltar i verdenscupen. Lørdag ble hun nummer 34 etter et hopp på 79 meter, mens hun søndag ble nummer 35 etter hopp på 87.8 meter. Strøm manglet 6,4 poeng for å bli blant de 30 beste fra første omgang for å ta seg til finaleomgangen.Lørdag skilte det kun 2,4 poeng.

Maren Lundby maktet ikke å ta sin annen strake seier i slovenske Ljubno og endte utenfor pallen da det ble tysk trippelseier. Lundby ble nummer fire søndag.

– Det blir litt mye brems på hoppkanten. Jeg har sett Maren enda råere enn dette. Det blir fjerdeplass på en middels dag, kommenterte NRKs hoppekspert Anders Jacobsen om Strøms lagvenninne.

Anniken Mork hoppet 82,5 og 78,5 meter, noe som ga en 28.-plass. Silje Opseth maktet ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen.

Jørgen Oliver nummer åtte

Idar Marø og Jørgen Oliver Strøm deltok på norgescupen i Kollen.

Idar Marø ble nummer 14 etter hopp på 111,5 og 117,5 meyer og 202,7 poeng, mens Jørgen Oliver Strøm ble nummer åtte i kombinert. Jørgen var også nummer åtte etter hopprennet hvor han hoppet 118,5 m og fikk poengsummen 108,8. I mål var han 2,06 min etter vinneren Einar Luraas Oftebro, dette melder Alta IF hopp og kombinert på sine nettsider.