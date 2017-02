Stortap mot Bøler

BUL 12-27 Bøler:

Alta IF 19-23 LFH09:

Etter en brukbar åpningskamp på hjemmehelga i Bringserien fikk BUL det svært tøft mot Bøler-jentene. Med bare seks mål hver omgang ble det et femtensmåltap for vertene.

BULs mål ble scoret av Maja Romsdal (3), Sunniva Hove (2), Katharina Wahl Nikolaisen (2), Ida Marie Mannsverk (1) og Sofie Simensen (1). A. Hasle ble toppscorer for Bøler med sju nettkjenninger.

- Det ble ikke så spennende som vi hadde håpet på mot Bøler, men vi gleder oss over de målene vi får, det forsvarsspillet jentene legger ned og at de ikke gir opp eller mister humøret. Slapp av, spis bra, sov godt, så stiller vi opp for å heie dere fram i morgen. Dere inspirerer yngre lag og er gode ambasadører for BUL, vi er stolte alle sammen, skriver supporter Lasse Hove i BUL-jentenes egen Bringserie-gruppe på Facebook.

Ble hakket for små BUL spilte tidvis bra, men slet med konsentrasjonen i avgjørende situasjoner.

Alta IF fortsetter den resultatmessige framgangen på sørlandet, hvor de tapte 19-23 mot LFH09. På grunn av tekniske problemer hos Norges Håndballforbund har ikke Altaposten lykkes i å få kampfakta fra Alta IFs kamper i Østre Greverud Idrettshall.

Begge lagene får nye sjanser i morgen formiddag. BUL møter Langhus klokken 11:30 i BUL-hallen, mens Alta IF avslutter helga sørpa mot Oppegård til samme tidspunkt.