Ble hakket for små

Kongsvinger fortsatte der de slapp før pause og tok raskt kommandoen. Gjestene var hakket bedre i den andre omgangen og vant til slutt 28-19. En skal ikke undervurdere et resultat, men BUL var på til tider på høyde med Kongsvinger. Litt manglende rutine og for mange tekniske feil ble forskjellen på lagene, og der hvor Kongsvingers skudd gikk stolpe inn, traff BUL kun stolpen.

BUL åpnet Bringseriehelga hjemme i BUL-hallen med et brak. 16-åringene gikk i strupen på Kongsvinger og Katharina Wahl Nikolaisen banket inn fire mål på rappen. Etter at Sunniva Hove og Maja Romsdal satte inn vertenes sjette og sjuende scoring ledet BUL 7-3. En litt slurvete periode rett før pause tillot Kongsvinger å hente opp ledelsen, og lagene gikk til pause med 12-12 på måltavla.

I den andre kampen i BUL-hallen ble det 29-27 mellom Langhus og Bøler. BUL skal opp mot sistenevnte klokken 18:00, mens de møter Langhus i morgen formiddag klokken 11:30. BULs damelag møter Tromsø HK etter Bøler-kampen.

Alta IF med knepent tap

Alta IFs jenter 16 fikk et tøft møte med Bringserien i de første kampene, men tok seg opp mot Fana tidligere i dag og hang lenge med i kampen. Det ble til slutt et 17-20-tap. De får et nytt forsøkl allerde klokken 16:30 når de skal opp mot LFH09. Kampen kan følges med livescore her.

Kampfakta:

Mål BUL:

Katharina Wahl Nikolaisen 7, Sunniva Hove 3, Maja Romsdal 3, Ingvild Søreng 2, Kine Wistven 2, Amanda Brekke 1, Amalie Frisk Olsen 1,

Flest mål Kongsvinger: M. Haugen 6.