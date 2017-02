Ville la Alta spille med fullt lag - fikk ikke lov

Alta IF har reist sørover for å spille treningskamper mot kvalifisert motstand. Fredag kveld spilte de 1-1 mot divisjonskollegaen Asker. Kampen startet dårlig for Alta IF når Mats Frede Hansen satte ballen i eget nett etter et drøyt kvarters spill, før stoppermakker Øyvind Veseth Olsen fikk sitt andre gule kort og måtte forlate banen midtveis i omgangen. Både Alta IF og Asker ønsket å sette inn en ny spiller, men dommeren tillot ikke dette.

Med ti mot elleve utlignet Vegard Braaten på straffespark, etter at Dag Andreas Balto ble felt.

- Godkjent resultat med 10 mann i cirka en time, skriver Alta IF på sin twitterkonto.

Alta IF startet med følgende ellever:

Alexander Ellingsen, Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Aleksander Bjørnvåg, Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Felix Jacobsen, Magnus Nikolaisen, Vegard Båtnes Braaten og Eirik Lund Holm.

Mens Asker setter kursen til Portugal på treningsleir, fyker Alta IF avgårde til Raufoss med buss. Søndag får Alta-guttene et gjensyn med Håvard Nome og Raufoss, som også spiller i samme avdeling kommende sesong. Kampstart er klokken 11:00.