Skal bygge muskler

En gang etter påske vil Nordlysbadet stenge dørene for å få orden på problematikken med fliser som løsner. Arbeidet er beregnet å ta flere måneder noe som betyr at bassenget er utilgjengelig for byens svømmere.

– Vi kan ikke se mørkt på det. Vi fokuserer i stedet på at nå får vi mulighet til å bruke mer tid på å bygge muskler og kondisjon, og på den måten vil vi være enda sterkere når vi er tilbake i vannet, sier Andrine Svea og Stine Lise Johansen i Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb.

– Greit å få det unnagjort

Både svømmere og trenere i begge byens svømmeklubber har vært forberedt på at en stenging måtte komme.

– Mange svømmeklubber trener i gamle anlegg som krever årlige perioder med vedlikehold. For oss er det på en måte greit å få det overstått, også vet vi at når Nordlysbadet åpner igjen på sensommeren vil vi ha verdens beste treningsforhold i mange år framover, sier trener Tom Eirik Olsen i Nordlysbyen svømme og triatlonklubb og legger til:

– Hvis jeg skal lete etter negative ting så finner jeg sikkert flere. Det er kanskje uheldig for rekrutteringen at barnekursene, der vi for tiden har over 140 unger, må ta en lengre pause. Men det betyr samtidig at våre instruktører får seg en velfortjent pause noe som heller ikke er negativt.

Alta svømmeklubb vil miste inntekter når Sommerstevnet må avlyses, men bortsett fra det ser heller ikke klubbtrener Kent Ove Josefsen mørkt på en periode uten basseng.

– Sportslig sett skal klare oss fint. Vi har Talvik som alternativ og vi vurderer treningssamlinger i Korsfjord og på Garnison Porsanger. Samtidig skal vi fokusere på trening vi ikke bruker så mye tid på ellers, sier han.

Trekker fram Aamodt

Olsen trekker fram tidligere alpinist Kjetil Andre Aamodt som på grunn av skader opplevde flere perioder hvor han ikke kunne trene normalt.

– Han er et stjerneeksempel på hvordan uventede ting kan løses. Da han var skadet trente han mye på ting han ikke var like dyktig på. Han kom alltid tilbake sterkere enn han var, sier Olsen før han avslutter:

– Det blir naturligvis ikke den beste NM-oppladningen av dette, men jeg er helt sikker på at vi kommer sterkere ut på områder vi ikke har vært så gode. Vi må tenke lengre enn bare til neste stevne og for vår del kunne dette kommet på et langt mer ugunstig tidspunkt. Vi er en triatlonklubb og har kjøpt inn en del våtdrakter, så straks temperaturen tillater det tar vi svømmetreningen ute. Så jeg gleder meg faktisk til en periode med et litt annet fokus.