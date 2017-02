Bedring i hoppbakken

Det første av helgas to verdensrenn i Sapporo gikk av stabelen i morges norsk tid, og det var Mikko Kokslien som var best av de norske løperne. Han tok et langt skritt mot VM-deltakelse med tredjeplassen i fredagens konkurranse.

Lillehammer-løperen kom i mål 32,1 sekunder bak den tyske vinneren Björn Kircheisen, men det var bare 0,7 sekunder opp til hjemmehåpet Akito Watabe på andreplass.

Før helgens to renn fra VM-byen i 2007 ble det sagt at den siste VM-billetten til det norske laget til Lahti senere i måneden ville stå mellom Kokslien, Jan Schmid og Håvard Klemetsen.

Kokslien var den som svarte klart best på sportsledelsens invitt. Klemetsen ble nest beste nordmann på 13.-plass med 1.40,9 minutter opp til vinneren. Jan Schmid på 17.-plass ble hektet av med 1.53,8 minutter.

– Dette ble en god dag for meg. Jeg var nervøs før start både fordi jeg har vært syk, og fordi det var et visst press på meg. Jeg har hatt en tøff sesong, sa Kokslien på den internasjonale pressekonferansen.

Siden Kokslien ble syk under forrige helg i Seefeld, så kom han til Japan allerede sist søndag.

– Det har gjort at jeg har kunnet forberede meg bra. Hoppingen er blitt bedre. Alt i alt er jeg veldig glad for at jeg endelig havnet på pallen igjen, sa Kokslien.

Mikko Kokslien gikk seg opp fra 17.-plass etter hoppingen. Han gikk ut i sporet med 1.40 minutter å ta igjen på teten.

Håvard Klemetsen var den som hoppet best av de norske. Han lå på syvendeplass etter hoppdelen, men klarte ikke helt å følge opp.