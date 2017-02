– Vi skal ha det gøy

– Vi vet ikke noe som helst om lagene som kommer hit, så vi har fokus på oss selv og det vi skal gjøre i BUL-hallen lørdag og søndag. Alle lagene holder høyt nivå. Vi må bare yte vårt beste og se hva det holder til, kommenterer BUL-trener Irene Wahl.

Tøff start

BUL tapte sine to første kamper da den landsomfattende Bringserien for 16-åringer startet opp for en måned siden. Denne helga møter de Kongsvinger, Bøler og Langhus, som alle vant én kamp og tapte én i sesonginnledningen.

– Vi må ikke la oss skremme av lagene sørfra basert på tabellsituasjon eller liknende. For oss er dette en læringsarena - den aller beste i landet for spillere i denne aldersgruppa. Nå har vi vært ute en runde og fått kjenne litt på nivået, og forhåpentligvis tatt brodden av den utfordringen det er å spille i denne serien. Nå skal vi senke skuldrene og ha det gøy. Det viktigste er at humøret er på plass, så får alt det andre komme i andre rekke. Vi gleder oss veldig, fastslår Wahl.

Håper på godt oppmøte

Når kampene spilles er det ingen nåde fra BUL-jentenes side, men før og etter kommer bossekopingene til å vise gjestfrihet av ypperste sort. I kveld skal de møte spillerne som kommer nordover på flyplassen og ta dem med til ishotellet i Sorrisniva. Ett av lagene skal også forsøke hundekjøring.

– Vi ønsker å vise frem byen vår og alt vi har å tilby her oppe. Det handler om å lage en best mulig ramme for arrangementet og lagene som gjester Alta. I tillegg blir det skikkelig lyd, lys og god stemning i BUL-hallen. Dette har vi hatt suksess med tidligere, og det vil ikke bli noe dårligere denne gangen. Jeg håper flest mulig tar turen innom. Det er en fin mulighet til å støtte våre jenter og se noen av landets beste spillere i aksjon, smiler hun.

Alta IF spiller i Oslo

Også Alta IFs J16-lag spiller bringseriekamper denne helga. De møter Fana, LFH09 og Oppegård. Alle kampene spilles i Østre Greverud idrettshall i Oppegård rett utenfor Oslo.