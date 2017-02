Tappes for spillere

Vegard Andersen (27) er den tredje BUL-spilleren som har tatt overgang til naboklubben Alta IF denne vinteren. Fra før har Marius Holm Hansen og Michael Hoel Johansen endret klubbtilhørighet. Også Lars Erik Lingjærde, som har spilt seg varm i Alta IF-trøya, har en fortid i BUL. Han byttet klubb før sesongen startet. BUL-trener Rune Skaufel er ordknapp etter å ha mistet nok en spiller.

– Dette vet jeg ikke noe om. Jeg pratet med Vegard, og hadde inntrykk av at han skulle bli i klubben ut sesongen. Du må snakke med sportslig leder Lotte Bellika om dette, sier Skaufel.

– Det stemmer at Vegard har valgt å ta overgang til Alta IF. Spillerne våre står fritt til å velge hvor de vil spille, så det er ikke noe vi kan gjøre med det, kommenterer Lotte Bellika.

– Dere har mistet mange spillere i vinter. Klarer dere å fullføre sesongen?

– Det skal ikke være noe problem. Vi har fortsatt mange spennende unggutter i klubben, og jeg har full tiltro til de spillerne som er igjen, forteller hun.

Motivasjonstrøbbel

Vegard Andersen spilte i Alta IF før han gikk til BUL for noen sesonger siden. Nå følte han at tiden var inne for å gjøre et nytt forsøk i gamleklubben.

– Jeg har slitt med motivasjonen i lang tid. Det har skjedd mye på hjemmebane det siste året, og studiene har vært krevende. Så jeg følte at jeg trengte en forandring hvis jeg skulle fortsette med håndball. Rett før overgangsvinduet stengte bestemte jeg meg for å prøve lykken i Alta IF igjen, og det angrer jeg ikke på. Etter noen få treninger følte jeg at motvasjonen for å satse var tilbake, så nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å spille meg inn på A-laget, sier Andersen.

Mange om beinet

Det blir ingen enkel oppgave. Nevnte Marius Holm Hansen er også venstrekant, og Alta IF hadde allerede før han kom til klubben mange alternativer i den posisjonen. Som ikke det var nok har Ottar Pettersen & co signert Eskil Overvik og Dainius Kliore, noe som betyr at Håvard Brekmo trolig blir å spille mer på kanten enn i midten.

– Det blir tøft, men det er sånn jeg liker det. Det skal være hard konkurranse om plassene. Da må man heve seg og gi ekstra på treningene, sier Andersen.

– Jeg synes det er kjempeflott å se Vegard tilbake på Alta IF-treningene. Han er en bra spiller med god fart og spenst, men må vise på trening at han fortjener en plass på laget. Det har jeg gitt han beskjed om. Dette er den posisjonen der vi har aller best dekning, sier Ottar Pettersen.

Debuterer mot BUL?

Andersen kan få sin debut i Alta IF-drakta når klubbens rekruttlag møter nettopp BUL til 3.-divisjonsoppgjør i Altahallen onsdag i neste uke (15. februar).

– Det er gode muligheter for av Vegard får spilletid mot BUL, opplyser Pettersen.

– Jeg håper at jeg får sjansen. Det blir selvfølgelig litt spesielt å møte BUL-guttene, men det skal gå bra. Jeg har veldig stor respekt for spillergruppa, og synes det er en fantastisk gjeng. Det er ingen konflikt der. Jeg var bare redd for å miste motivasjonen fullstendig, og trengte et miljøskifte. Jeg håper og tror at klubben respekterer det, avslutter Vegard Andersen.