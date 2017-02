Går tremila i VM

Torsdag ble det klart at Finn Hågen Krogh blir en av fire norske på skiathlonlaget under ski-VM i Lahti.

Laget ble offentliggjort på Sjusjøen, og ved siden av Krogh består laget av Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth og Sjur Røthe.

– Hvis det blir sykdom gjør vi forandringer, og det samme gjelder ved formsvikt. I utgangspunktet står Niklas Dyrhaug og Simen Hegstad Krüger på reservelisten, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Det er gutta vi anser har størst muligheter til å ta medalje. Vi har to som er nesten like gode i Niklas og Simen, som naturlig nok er skuffet, sier Løfshus til NTB.

Dyrhaug uttalte sin store skuffelse over vrakingen overfor TV 2:

– Jeg er ufattelig skuffet. Jeg føler absolutt at jeg burde vært en av de fire som skal gå tremila etter det jeg har gjort den siste tiden. Jeg fikk signal etter Tour de Ski om at tremila i Falun og NM var veldig viktig. Det er de to eneste 30 kilometer fellesstartene vi har i år.

– Jeg ble nummer fem i Falun og tok NM-sølv på duathlon som betydde mye for veldig mange i Norge. Alle de beste stilte til start. For meg føles det sykt urettferdig å sitte her og være reserve. Det var en tung dag i går da jeg fikk vite det, sa Dyrhaug.