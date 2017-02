Takker for god tone

18 dommerpar sørget for at Alta- turneringens aldersbestemte kamper gikk som smurt. Til sammen dømte de rundt 450 matcher fordelt på tre dager, og det oppsto svært få situasjoner der dommerne måtte slå ned på kjefting og utrivelige karakteristikker av kamplederne. Det gleder dommeransvarlig Leif Rasmussen.

– Det er lov med konstruktiv kritikk, men da tar man det i rolige former 15 minutter etter kampslutt. Da skal man få muligheten til å forklare dommerne hva de mener er riktig. Alle jeg kjenner er mottakelige for dette. Det verste jeg ser er lagledere eller foreldre på tribunen som skjeller ut unge dommere etter noter mens kampen pågår. Da spør jeg gjerne vedkomne om de ville ropt det samme hvis det var deres egen datter eller sønn som dømte. Vi har manko på dommere i Nord-Norge, og en slik oppførsel hjelper ingen. Men heldigvis ser vi ikke det så ofte nå som før, forteller han.

Ga klar beskjed

En som tar rollen som dommervennlig lagleder på alvor er Kai Roger Olsen. Han dømmer selv både håndball og fotball, og er i tillegg trener for BULs 2004-lag som tok seg helt til finalen i G12-klassen. Da en av BUL-spillerne på benken begynte å rope etter dommerne under finalekampen tok han kjapt affære og gjorde det klart at det ikke var akseptabel oppførsel.

– Jeg synes det er viktig å lære dem tidlig at de ikke skal ha fokus på dommerne under kamp. Vi ønsker ikke roping og hyling fra benken. Det er helt unødvendig, sier Olsen, som skryter veldig av de to Alta-jentene Helene Stordalen og Johanne Wøhni Hansen som dømte finalen.

– De gjorde en kjempegod jobb, og jeg håper virkelig at de fortsetter. Vi trenger unge, dyktige kampledere som disse to.

Fem par fra Bergen

Leif Rasmussen er også meget godt fornøyd med dommerne som var i aksjon denne helga. For å holde kvaliteten oppe hadde turneringsledelsen også i år hentet mange dommerpar sørfra. Og det er flere grunner til det.

– Vi ønsker en turnering der dommerkvaliteten er optimal, og med tanke på hvor få kampledere vi har i Finnmark er det naturlig å rette blikket sørover. De liker seg dessuten veldig godt i Alta, og enkelte har deltatt flere ganger tidligere. De fleste er fra Region Øst, men i år henvendte Bergen seg til oss. De ønsket å sende noen unge dommere nordover. Så i år hadde vi fem dommerpar derfra, og alle gjorde en fantastisk jobb. De hadde ganske mange flere kamper i beina enn spillerne denne helga, smiler dommersjefen.