Jakter ny formtopp

Alta-jenta hadde før sesongen satt mål om å få representere Norge i verdenscupen. Det fikk hun i prøve-OL i Sør-Korea sist uke.

Nå venter først en norgescuphelg på Åsen om vel to uker før den latviske byen Madona står som vertskap for minituor i Skandinavisk cup 3.-5. mars.

– Pallplass i Skandinavisk cup er et annet mål jeg har for sesongen, sier Emilie Kristoffersen, som var tre sekunder bak pallplassen da hun ble nummer fem på femkilometer fristil på Lillehammer i desember.

Den gangen var hun bare 19 sekunder bak en formsøkende Charlotte Kalla som vant rennet.

– Perfekt tour

Tredagerstouren i Latvia starter med sprint fristil fredag 3. mars før 5-kilometer klassisk står på programmet lørdagen og 10-kilometer jaktstart fristil avslutter touren.

– Programmet passer meg perfekt og målet er pallplass en av dagene, sier Kristoffersen som etter returen fra Sør-Korea dro til finske Rovaniemi.

– Jeg blir her noen dager for å trene under gode forhold. Den neste viktige konkurransen er norgescupen på Åsen (25.-26. februar), sier hun.

Drar gjerne tilbake

Forholdene i OL-byen Pyeongchang imponerte henne.

– Det kommer helt sikkert til å bli et veldig bra OL. De hadde en skikkelig fin stadion og løypene var gode og harde.

– Så du drar gjerne tilbake dit som OL-deltaker?

– Hehe, ja jeg reiser gjerne tilbake neste år.

Hun tok sine 26 første verdenscuppoeng da hun ble nummer 21 på sprinten fredag og 15 på 15-kilometer med skibytte lørdag. Søndag gikk hun og Kari Vikhagen Geitnes andrelaget inn til sjetteplass på teamsprint.

– Jeg er veldig godt fornøyd med å ta mine første poeng, men jeg er ikke minst en erfaring rikere. Vi rakk bare en treningsdag før første konkurranse og tidsforskjellen gjorde at jeg sleit litt med søvnen. Det ga ingen optimal oppladning og jeg følte jeg manglet litt energi, men det var morsomt å få prøve seg i OL-løypene som jeg likte veldig godt.